Vier arrestaties, acht doorzoekingen in onderzoek naar vals geld in Almere

De politie heeft maandag acht woningen doorzocht en daarbij vier mensen aangehouden in een langlopend onderzoek naar de productie van en handel in vals geld. De doorzoekingen en aanhoudingen waren “onder meer in Almere”, maar de politie kan niet verduidelijken hoeveel acties en arrestaties in Almere plaatsvonden en hoeveel elders.

De verdachten zijn tussen de 16 en 31 jaar. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en mogen alleen met hun advocaten praten. Bij de doorzoekingen hebben agenten grote hoeveelheden vals geld, productiemateriaal en gegevensdragers in beslag genomen.

Het onderzoek begon begin dit jaar nadat een grote hoeveelheid nepbiljetten werd aangetroffen in een postpakket. De biljetten waren uitgegeven in meerdere Europese landen. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.