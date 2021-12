Lucky Demas start doneeractie voor menstruatietasjes in Lelystad

Lucky Demas start een actie in Lelystad waarbij zij menstruatietasjes uitdeelt aan vrouwen die het niet breed hebben. Dat is te lezen op Lelystad.nieuws.nl. De menstruatietasjes bevatten producten zoals tampons, inlegkruisjes en maandverband.

Doneeractie

Maandverband en tampons zijn redelijk goedkoop. Toch komt het voor dat vrouwen niet genoeg geld hebben om deze menstruatieproducten aan te schaffen. Deze vrouwen hebben bijvoorbeeld een groot gezin met veel dochters en een laag inkomen. Zodra de wekelijkse boodschappen zijn gedaan, hebben zij geen geld meer over om menstruatieproducten te kopen.

Er is weinig aandacht voor dit probleem, omdat er nog steeds een taboe op het onderwerp heerst. Veel vrouwen mogen, kunnen of willen hier niet over praten. Daarom is Demas een doneeractie op Facebook gestart. Zij roept met haar actie mensen op om menstruatieproducten te doneren.

Succes

De donaties en aanmeldingen gingen in het begin nog niet zo hard, maar inmiddels boekt Demas wel veel succes met haar actie. Ook heeft de Facebookpagina inmiddels, binnen drie weken, de 235 leden aangetikt.

Bron: Lelystad.nieuws.nl