Gratis street-art-tours in Lelystad

In samenwerking met gemeente Lelystad en provincie Flevoland organiseert de organisatie Writer’s Block het eerste street-art-project in Lelystad, zo is te lezen op Lelystad.nieuws.nl. In het weekend van 11 en 12 december vindt het officiële openingsweekend van het project plaats. Het publiek krijgt dan gratis street-art-tours.

Openingsweekend gratis street-art-tours

Gedurende het weekend zullen er gratis tours op de fiets georganiseerd worden langs de muurschilderingen. Tijdens de tour wordt er door een gids informatie gegeven over het project, de muurschilderingen, het proces en de kunstenaars.

De tours vinden plaats op zaterdag en zondag, vanaf 11:00 uur, 13:00 uur en 15:00 uur. De tours starten vanaf het Leonardo Hotel in Lelystad.

Het project

Vanaf september tot december hebben kunstenaars de muren beschilderd door heel Lelystad. Het thema van het project is ‘Nieuw land op de zeebodem’. Door middel van dit thema worden er niet alleen unieke muurschilderingen gemaakt, maar wordt er ook in de geschiedenis van Lelystad gedoken. Doordat het thema breed was, zijn er veel diverse kunstwerken tot stand gekomen.

Organisatie Writer’s Block

Writer’s Block is een street-art-organisatie. Inmiddels is Writer’s Block verantwoordelijk voor meer dan 100 muurschilderingen in steden als Leeuwarden, Lelystad, Emmen en Harlingen. De organisatie hoopt Nederland mooier te maken met nog meer muurschilderingen.

Griekse kunstenaar GERA1

De laatste muurschildering wordt gemaakt door een kunstenaar uit Griekenland, GERA1. Tijdens de gratis tours kun je zien hoe hij zijn kleurrijke ‘Glitch Art’-kunstwerk maakt. Glitch Art is een vorm van kunst die realistische portretten en abstracte vormen combineert.

