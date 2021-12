Actiegroepen verwachten dat Lelystad Airport niet opengaat

De enig juiste beslissing voor het nieuwe kabinet is om Lelystad Airport niet te openen. Lelystad Airport is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware bestuurlijke puinhoop. Een besluit tot opening is politiek onhaalbaar geworden. Dat vindt SATL, het samenwerkingsverband van 24 actiegroepen tegen de opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld.

Voorman Leon Adegeest, die zelf meermalen fouten in berekeningen voor het vakantievliegveld aantoonde, is niet verbaasd dat een kabinetsbesluit over de opening uitblijft. “Lelystad Airport is onnodig, onhaalbaar en onrechtmatig”, zegt hij. “De stikstofproblematiek, laagvliegroutes waarvoor geen oplossing is en ontbrekende vergunningen zijn onneembare hordes.”

De opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld heeft al jaren vertraging opgelopen. Het kabinet heeft een besluit over opening steeds voor zich uit geschoven, ook al omdat naast de actiegroepen ook veel gemeenten en provincies tegen de opening zijn. Verschillende lagere overheden hebben het nieuwe kabinet al opgeroepen om “een goed besluit” te nemen. Dat komt neer op een besluit om het vliegveld niet te openen. Het nieuwe kabinet wil nu in 2022 de knoop doorhakken.

Stichting Red de Veluwe vindt dat “het nieuwe kabinet ongeloofwaardig is als ze klimaatmaatregelen op één zetten maar niet eens de uitstoot van een nog niet bestaand vliegveld kunnen stoppen nu de kans er is”. Vorige week besloot de rechtbank in Den Bosch dat ongebruikte stikstofrechten niet gebruikt mogen worden om nieuwe activiteiten te ontplooien, aldus de stichting. Dat betekent dat Lelystad Airport ook geen stikstofrechten mag ‘lenen’ van Schiphol, zoals de bedoeling was. Dat is de nekslag voor Lelystad Airport, denkt Red de Veluwe.