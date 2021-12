Kritiek op groot datacentrum tijdens raadsvergadering Zeewolde

De raadsvergadering in de gemeente Zeewolde (Flevoland) over de omstreden komst van het grootste datacenter van Nederland is begonnen met kritiek op de plannen. Burgers en raadsleden uitten hun zorgen over de effecten voor bijvoorbeeld natuur en milieu en de in hun ogen beperkte maatschappelijke opbrengst van het datacentrum. De negentien raadsleden stemmen later op de avond over de wijziging van het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, om zo de weg vrij te maken voor het nieuwe datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta.

Burgers vroegen zich af of lokale politici wel geschikt zijn om zo’n beslissing te nemen. Ook zei burgercoöperatie Land van Ons dat “de beste landbouwgrond van Europa gekoesterd moet worden”. Die coöperatie maakte vorige week bekend ook geïnteresseerd te zijn in de grond, om daar aan duurzame landbouw te gaan doen en tegelijk de plannen te dwarsbomen.

De lokale ChristenUnie kwam als eerste van de partijen aan het woord en sprak vergelijkbare zorgen uit. De partij is tegen de wijziging van het bestemmingsplan. VVD en CDA gaven aan voor de komst van het datacentrum te zijn vanwege de kansen die het zou bieden voor de ontwikkeling van de regio.

Boeren protesteerden aan het begin van de vergadering. Volgens Omroep Flevoland waren zij hard aan het toeteren vanuit hun tractors. Ook zouden bij het gemeentehuis zo’n 150 demonstranten hebben gestaan, maar zijn daar nu nog zo’n twintig van over.

Er is veel te doen rond het zeer grote datacenter. Lokale politici klaagden over besluitvorming die in het geheim zou zijn geweest. Ook zijn er zorgen over duurzaamheid. De gemeente wijst onder meer op nieuwe banen die het datacenter zou opleveren.