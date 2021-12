Zaalhockeyers voor dichte deur in Almere moesten uitwijken

De zaalhockeyers uit de hoofdklasse hebben zondag voor een dichte deur gestaan in Almere. In het Topsportcentrum zouden wedstrijden worden gespeeld uit de tweede speelronde voor mannen en vrouwen, maar de deur zat op slot. “Er kwam niemand om de deur open te doen. We hebben toen in allerijl besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar de blaashal van Laren”, aldus een woordvoerster van hockeybond KNHB.

De hoofdklasse in de zaal valt onder de topsportcompetities. Die competities kunnen gewoon doorgaan, ook nu alle binnensportlocaties vanwege de nieuwe coronamaatregelen dicht moeten blijven. “Toen de berichten over deze maatregel zaterdag uitlekten, hebben we direct contact opgenomen met Almere en Arnhem, de andere locatie waar de zaalhockeycompetitie wordt gespeeld”, aldus de KNHB-woordvoerster. “We hebben gezegd: let op, we vallen onder de professionele competities waarvoor een uitzondering wordt gemaakt, dus de hallen moeten gewoon open. De Valkenhuizen-hal in Arnhem ging gewoon open, maar in Almere bleef de deur dicht.”

Aangezien de bond geen contact kreeg met de verantwoordelijken in Almere, werd besloten om uit te wijken naar de opblaasbare hal in Laren. “We zijn een uur later dan gepland begonnen aan de speelronde”, aldus de KNHB. “Het is een gekke periode en het zal niet expres zijn gebeurd. Maar het is wel vervelend dat als er afspraken zijn gemaakt, de teams en onze officials in Almere ’s ochtends vroeg voor een dichte deur staan.”

Het demissionaire kabinet kondigde zaterdagavond een nieuwe lockdown aan. Alle binnensportlocaties moeten in ieder geval tot en met 14 januari dicht blijven. Buitensportlocaties blijven wel open tussen 05.00 en 17.00 uur. De jeugd tot en met 17 jaar mag daar onderlinge wedstrijden spelen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder is buiten sporten alleen toegestaan met maximaal twee personen en op 1,5 meter afstand.