Zes jaar cel en tbs voor doodsteken vriend in Lelystad

Een 21-jarige man uit Almere is dinsdag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging. De man stak eind november 2020 voor het station in Lelystad een voormalige vriend van hem neer. Het 19-jarige slachtoffer overleed ter plaatse.

Volgens de rechtbank hadden de twee ruzie over uitgeleende kleding en liep die ruzie volledig uit de hand. De verdachte heeft tijdens de zitting bekend de fatale steekbeweging te hebben gemaakt. Volgens hem deed hij dit uit zelfverdediging, omdat hij dacht dat het slachtoffer een vuurwapen bij zich droeg.

Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer in eerste instantie op de verdachte afrent, maar volgens de rechtbank blijkt uit niets dat hij een vuurwapen bij zich had. Er is ook geen vuurwapen gevonden in of bij de auto waarin het slachtoffer zat.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat bij de verdachte sprake is van een stoornis en een gebrekkige ontwikkeling, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Omdat de Almeerder niet mee wil werken aan een behandeling moet dat gedwongen gebeuren. De rechtbank adviseert de tbs-behandeling eerder te starten dan gebruikelijk vanwege zijn jonge leeftijd en de kans op herhaling.