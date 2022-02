In het voorjaar willen de meeste mensen er nu eenmaal op uit!

Het wordt lente en we mogen weer. De corona regels zijn grotendeels opgeschort en reizen binnen en buiten Nederland wordt eindelijk weer gemakkelijker. Nu de sneeuwklokjes en krokussen uit de grond schieten en de vogels in de ochtend weer fluiten, groeit onze drang naar buitenlucht en natuur. De lente maakt vrolijk en licht. Pasen is dan ook voor veel mensen de uitgelezen tijd om een korte vakantie te boeken en er even tussenuit te gaan in het voorjaar.

Enorme toeloop

Vorig jaar zorgde dat frisse lentegevoel tijdens coronatijd voor een enorme toeloop op het Tulpenfestival in Flevoland. Er werd zelfs een app ontwikkeld die liefhebbers langs de kleurrijke velden leidde en de organisatie werkte met tijd-slots om de bezoekersstroom te reguleren. Desalniettemin waren de selfie makers overal en moest er zelfs soms worden ingegrepen om de bloemenvelden in takt te laten.

Flevoland was niet de enige plek waar de grote toestroom van Nederlandse toeristen in 2021 plaatsvond. Ook andere plekken in Nederland bleken zeer de moeite waard voor Nederlanders die met Pasen even weg wilden.

In Brabant en Limburg zocht men de ruimte en de natuur op om tijdens Pasen frisse lucht te krijgen in corona tijd en was kamperen weer helemaal hip. En Zeeland en de eilanden met hun brede stranden waren aantrekkelijke uitwaai plekken.

In de Achterhoek was er vorige jaar een enorme toeloop op campings en vakantieparken tijdens de Paasdagen en werden er bijzondere autorally’s en proeverijen georganiseerd. Nu de maatregelen grotendeels zijn opgeheven en we ‘vrij’ kunnen gaan en staan waar we willen, zal de stroom toeristen alleen maar groter worden, is de verwachting. Gelukkig kun je nu kiezen, de relaxte camping, het luxe vakantiepark of een romantisch hotel. Zaak dus om nu te boeken en je weekendje weg met Pasen veilig te stellen.

To do lijstje

In het Oosten van het land is het goed toeven. Sterker nog in april is de Achterhoek op haar allermooist. De oneindige bloemenvelden, beken, bossen en vennen en mooie buitenplaatsen geven een hele andere ervaring dan de groene polder en de tulpenvelden in Flevoland. Net alsof je even in het buitenland bent. De Duitse grens fiets of wandel je trouwens zo over en het uitzicht bij onze buren is weer anders dan in eigen land.

Gelukkig kunnen nu ook hotels zoals Boetiek Hotel BonAparte weer profiteren van al die toeristen die snakken naar fietsen of wandelen door het Achterhoekse landschap. Door veel hotels en restaurants worden dan ook bijzondere Paasarrangementen samengesteld om zoveel mogelijk de schade van 2020 en 2021 te kunnen inlopen en mensen een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Drie of vier nachten met luxe Gelders paasontbijt en tongstrelend diner, Pasen 2022 is de tijd om met dierbaren erop uit te gaan. Eeuwenoude boerderijen en historische stadscentra wisselen zich af met statige kastelen. Op Achterhoek.nl/routes vind je een breed aanbod van de mooiste routes. Van de Flevopolder naar de Achterhoek, je bent er zo.