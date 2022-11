Verdachte (18) opgepakt voor doodschieten man in Almere

De politie heeft woensdag een 18-jarige verdachte uit Almere opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een 25-jarige man in zijn woonplaats. De schietpartij vond vorige week donderdag plaats in de Hildo Kropstraat, het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De verdachte is opgepakt in Utrecht. De politie heeft ook vier woningen doorzocht in Belgiƫ en Nederland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De man zit in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.