Bij een steekpartij in de Glinkastraat in Almere is donderdagavond een gewonde gevallen, zo meldt Omroep Flevoland. De politie werd gebeld en ging naar de woning, waar ze de gewonde aantrof. Deze werd door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield in het huis in de Muziekwijk ook een verdachte aan en gaat uit van een probleem in de relationele sfeer.