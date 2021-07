Wateroverlast door stortbuien in noordoosten Friesland

Stortbuien veroorzaken in het noordoosten van Friesland veel wateroverlast. Daarbij gaat het onder meer om ondergelopen kelders en straten die blank staan.

“De meldingen komen van alle kanten binnen”, zegt een woordvoerder van de brandweer. “Ze komen uit plaatsen als Harkema, Kootstertille en Buitenpost.”

Ook is er wateroverlast voor een verzorgingshuis in De Westereen. De brandweer meldt dat een aantal bewoners naar een hogere verdieping is geƫvacueerd. Verder staat er veel water op een kampeerterrein in Sumar. In een aantal tenten is het water naar binnen gelopen.

Het KNMI meldt dat de buien in de loop van de ochtend Friesland verlaten, maar dat in de middag in het hele land enkele stevige, nieuwe onweersbuien ontstaan. “Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen, hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden”, aldus het KNMI.

Zaterdagavond was er door stortbuien veel wateroverlast op het Zeeuwse eiland Tholen en in het westen van Brabant.