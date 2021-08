Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland kleuren oranje op coronakaart

Vier Nederlandse provincies zijn oranje geworden op de Europese coronakaart, doordat het aantal positieve tests er genoeg is gedaald. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland stonden afgelopen week nog op rood, maar doen donderdag een stap omlaag. De rest van het land blijft op rood staan.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

In de afgelopen maand stonden alle provincies steeds op rood of donkerrood, de twee hoogste niveaus. Half juli was voor het laatst een provincie oranje.

Net over de grens in Duitsland loopt het aantal positieve tests op. Noordrijn-Westfalen is van groen naar oranje gegaan. De deelstaat grenst aan Limburg, Gelderland en Overijssel. Ook Berlijn, Saarland en Sleeswijk-Holstein zijn van groen naar oranje gegaan. België en Luxemburg blijven oranje.

Op de vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa verandert niet veel. Spanje blijft vrijwel helemaal donkerrood, net als de Middellandse Zeekust en Corsica in Frankrijk. Ook het Griekse eiland Kreta blijft donkerrood. Portugal staat nog steeds op rood, net als de regio Parijs, Normandië, Sardinië en Toscane.

In Frankrijk gaan Bourgondië, Bretagne en het hoge noorden (Calais en Lille) van oranje naar rood. Dat geldt ook voor Calabrië, de punt van de ‘laars’ van Italië.