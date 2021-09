Oud-VN-chef Ban Ki-moon naar Leeuwarden voor gesprek over klimaat

Ban Ki-moon, de vorige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is volgende week in Leeuwarden. Hij doet dan mee aan een discussiebijeenkomst op de Friese campus van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook oud-voetballer Arjen Robben en oud-Unilever-topman Paul Polman zijn daarbij aanwezig.

Het gesprek gaat over klimaatverandering. Ban is voorzitter van een organisatie die onderzoek doet naar manieren waarop mensen zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Deze instantie, het Global Center on Adaptation, werd in 2018 opgericht. Ban was toen aanwezig bij de lancering daarvan in de Ridderzaal in Den Haag. Robben is ambassadeur van die organisatie.