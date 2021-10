Defensie zet koepel over radar Wier tegen geluidsoverlast

Defensie gaat een koepel plaatsen over de Smart-L radar in het Friese Wier om geluidsoverlast tegen te gaan. Maar het is nog niet zeker of de radar daarna zal voldoen aan de geluidsnorm in de nachtelijke uren, aldus demissionair minister Henk Kamp van Defensie.

In de zomer zijn er ook maatregelen genomen om het geluid te verminderen. Dat heeft geen oplossing geboden en de radar zal voorlopig daarom alleen overdag op werkdagen blijven draaien. Het plaatsen van de koepel duurt naar verwachting twee jaar. Defensie blijft ook werken aan andere maatregelen om het geluidsniveau te verminderen, aldus Kamp.

Een soortgelijke radar zou ook in het Gelderse Herwijnen komen en die zal eveneens een koepel krijgen tegen de geluidsoverlast. De Tweede Kamer wil trouwens dat deze radar ergens anders komt, net als de gemeente. Defensie onderzoekt die mogelijkheid nog en komt volgens de bewindsman over enkele weken met meer informatie hierover.

Smart-L (Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting, Longrange) is een moderne luchtverdedigingsradar.