Guus Hiddink opent Korea-expo in Leeuwarden

Oud-voetbaltrainer Guus Hiddink, ooit succesvol bondscoach van het Zuid-Koreaanse voetbalteam en nu ereburger van het Aziatische land, opent op 15 oktober de tentoonstelling KOREA Poort naar een rijk verleden in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

Het Princessehof belicht de cultuurgeschiedenis van het land in brede zin en besteedt aandacht aan onder meer eetcultuur, schoonheidsidealen en rituelen. Ook de populaire cultuur van Zuid-Korea komt aan de orde. “Met de ongekende hype rond Squid Game, de Oscarwinnende film Parasite en de populariteit van K-pop zoals BTS en hun nieuwste clip met Coldplay is de Zuid-Koreaanse popcultuur hot & happening”, constateert het museum.

Diverse musea, waaronder het Nationaal Museum van Korea in Seoul, lenen oude en nieuwe kunstschatten aan Leeuwarden. Hiddink verricht de opening niet alleen, ook de Zuid-Koreaanse ambassadeur in ons land is van de partij.