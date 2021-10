Op meer plaatsen op het elektriciteitsnet van netbeheerder Liander is de maximale capaciteit bereikt. Er zijn nieuwe knelpunten ontstaan in de Friese steden Leeuwarden en Heerenveen.

Ook in Harderwijk en Zaandam is de maximale capaciteit in bepaalde gebieden bereikt.

Geen teruglevering stroom

Op plekken in Leeuwarden en Heerenveen is het momenteel niet mogelijk om een nieuwe aansluiting te krijgen voor het terugleveren van stroom. Voor inwoners van zo’n gebied kan dat betekenen dat ze geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen voor een warmtepomp, zonnepanelen of een laadpaal voor een elektrische auto.

In Leeuwarden kunnen bedrijven in bepaalde wijken ook geen nieuwe grootverbruikaansluiting krijgen of via een bestaande aansluiting meer vermogen ontvangen. Liander laat bedrijven die een aanvraag doen weten wanneer er extra vermogen beschikbaar is.

Maximale capaciteit elektriciteitsnet bereikt

Op steeds meer plekken raakt het elektriciteitsnet vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. “De ontwikkelingen gaan zo snel dat we het niet kunnen bijhouden”, zegt een woordvoerster van Liander.

Naast Liander hebben ook andere netbeheerders daar last van. Versterking van het net kost behalve geld ook veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. Liander laat weten dit jaar bijna 900 miljoen euro te investeren in uitbreiding van het net.