Nieuwe vaccinatieronde op Ameland en Terschelling

De Friese GGD gaat binnenkort weer naar de Waddeneilanden Ameland en Terschelling om de inwoners daar te vaccineren tegen het coronavirus. Wie nog niet is ingeënt, kan daar een eerste prik krijgen. Ook eilanders die in aanmerking komen voor een derde prik kunnen die dan krijgen. Op beide eilanden gaat het waarschijnlijk om enkele honderden mensen, verwacht de provinciale gezondheidsdienst.

De vaccineerders zijn op 8 en 29 november in het dorp Nes op Ameland. Op 9 november en 2 december is de zeevaartschool in het dorp West-Terschelling een tijdelijke vaccinatielocatie. De GGD praat nog met Vlieland over een eventuele terugkeer naar dat eiland. De GGD gaat niet naar Schiermonnikoog. Dat eiland heeft de hoogste vaccinatiegraad van het hele land, meer dan 95 procent van de volwassenen is al volledig ingeënt. “We verwachten niet dat het iets oplevert om daar weer een hele dag naartoe te gaan. De animo zal minimaal zijn”, legt een woordvoerder uit. Mensen uit Schiermonnikoog die toch nog een prik willen, kunnen naar het vasteland gaan.