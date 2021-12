Minister wil planetarium van Eise Eisinga op werelderfgoedlijst

Het kabinet wil dat het beroemde planetarium van Eise Eisinga in Franeker op de Werelderfgoedlijst van UNESCO komt. Dat zou volgens demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven “een wereldwijde erkenning van de bijzondere waarde van dit planetarium” zijn.

Het planetarium werd tussen 1774 en 1781 gebouwd als een betrouwbaar model van het zonnestelsel, voor zover dat bij de Friese zakenman op dat moment bekend was. Hij bouwde het in zijn woonkamer om geruchten te weerleggen dat een bijzondere samenstand van vier planeten en de zon betekende dat de aarde door de zon opgeslokt zou kunnen worden.

Het planetarium is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Er wordt al jaren over gesproken dat het misschien op de Werelderfgoedlijst geplaatst zou moeten worden. In 2015 stelde een onderzoekscommissie nog vast dat er meer onderzoek nodig was voor een succesvolle aanvraag. Op dit moment staan twaalf gebieden, gebouwen en andere stukken erfgoed uit Nederland op de lijst. Het gaat onder meer om de Van Nellefabriek in Rotterdam, de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe en de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao.

Dinsdag bleek nog dat de Waddenzee deze status dreigt te verliezen vanwege voornemens van de NAM om in de Waddenzee naar gas te boren en plannen om een windpark te bouwen. Het UNESCO Werelderfgoed Centrum wil van het kabinet weten wat er gedaan wordt om het unieke gebied te beschermen. De eerstvolgende internationale vergadering van UNESCO is in juni.