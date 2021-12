OKT curling in Leeuwarden stilgelegd wegens problemen ijsmachine

Het olympisch kwalificatietoernooi curling in Leeuwarden wordt zondagavond naar verwachting om 21.40 uur hervat. De organisatie moest het OKT eerder op de avond onderbreken wegens problemen met de ijsmachine. Volgens de internationale curlingfederatie zijn de mankementen inmiddels verholpen. Het duurt echter nog even voordat de kwaliteit van een ijsvloer in de Elfstedenhal weer op het vereiste niveau is.

De Nederlandse mannenploeg begon zaterdag met een nederlaag tegen Denemarken aan het OKT (4-5). Oranje speelt zondagavond tegen Duitsland en leidt met 2-0. Nederland strijdt met acht andere landen om drie tickets naar Beijing.