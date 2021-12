TotalEnergies gaat 700 laadpalen bouwen voor provincie Friesland

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaat zevenhonderd laadpalen plaatsen voor de provincie Friesland. Die komen op publieke locaties en zijn bedoeld voor inwoners die een elektrische auto hebben maar geen eigen oprit. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Waar de laadpalen precies komen te staan is nog niet bekend. Bedrijven en inwoners van Friesland kunnen er een aanvragen. Daarnaast wordt gekeken naar de belasting van het elektriciteitsnetwerk “om de juiste locaties te bepalen”, zo staat in een toelichting.

TotalEnergies is een groot Frans olie- en gasbedrijf dat zich steeds meer richt op hernieuwbare energie. De onderneming heeft in Nederland al ruim 8000 laadpalen geplaatst. TotalEnergies heeft zo’n vierhonderd tankstations in Nederland.