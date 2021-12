Friese clubs Heerenveen en Cambuur ‘willen fans trots maken’

De Friese voetbalclubs sc Heerenveen en SC Cambuur hebben in aanloop naar de provinciederby gezegd dat ze “de fans trots willen maken”. Het duel is na de promotie van SC Cambuur na jaren weer terug op de speelkalender.

“Eigenlijk al sinds het moment dat Cambuur promoveerde, gaat het over die twee duels”, zei sc Heerenveen-trainer Johnny Jansen. “Deze wedstrijd brengt zoveel meer met zich mee. Is toch geweldig, die gezonde rivaliteit? Er telt maar één ding: we willen onze supporters trots maken.”

Jansen leeft ondanks verplichtingen in het bekertoernooi al de hele week naar de wedstrijd in Leeuwarden toe. “Om je helemaal af te sluiten van de wedstrijd tegen Cambuur lukte gewoon niet. Al zou je het zelf willen, dan zorgt de omgeving daar wel voor. De media of bij het boodschappen doen. Iedereen heeft het erover”, aldus Jansen, die zeker bij dit duel baalt van de lege stadions.

“Heel jammer. Zulke wedstrijden horen met publiek te worden gespeeld. Maar het is zoals het is. Een voordeel dat de thuisvakken leeg blijven? Misschien. Dat zullen we zondag zien.”

Bij Cambuur ontbrak Pascal Bosschaart vrijdag op de persconferentie vanwege de bruiloft van zijn broer. Martijn Barto, assistent-trainer, blikte daarom vooruit. “Op straat en via de digitale wereld krijgen de spelers genoeg mee over het belang van ‘De Derby’ en daarbij proberen ze ons logischerwijs op scherp te zetten”, aldus Barto.

“Zelf heb ik het treffen met sc Heerenveen meermaals als speler mogen meemaken en dat waren stuk voor stuk fantastische belevenissen. De aanloop naar de ontmoeting met de laatste training en dan de emotie bij die duizenden supporters op de gezichten, dat vond ik echt mooi.”

Op de training van Cambuur ontbraken Doke Schmidt en Issa Kallon, maar zij zijn er volgens Barto zondag gewoon bij. De aftrap in Leeuwarden is om 12.15 uur.