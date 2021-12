Tien mensen in Leeuwarden aangehouden voorafgaand aan derby

De politie heeft in Leeuwarden tien mensen aangehouden. Op verschillende plekken in de stad vormden zij groepjes. Bovendien hadden sommigen fakkels en verboden vuurwerk bij zich. Dit is in beslag genomen. Ook konden enkele mensen zich niet identificeren. De politie houdt extra toezicht in Leeuwarden in verband met mogelijke ongeregeldheden rondom de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Heerenveen.

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft naar aanleiding van signalen over mogelijke ongeregeldheden een noodverordening afgekondigd. Dat geldt voor de binnenstad en voor het gebied rondom het stadion van Cambuur. Beide gebieden zijn ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag onder meer preventief fouilleren, mensen staande houden of uit het gebied wegsturen.

De Friese derby is zondag om 12.15 uur begonnen. Ondanks de lockdown mogen wedstrijden in de Eredivisie doorgaan. Wel moet dat zonder toeschouwers gebeuren.

De noodverordening is zondag om 05.00 uur ingegaan en blijft van kracht tot maandag 03.00 uur.