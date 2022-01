Fryske Marren verplaatst Winter Games naar februari

Sportbedrijf de Fryske Marren organiseert op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 februari 2022 de Winter Games. Het was eigenlijk de bedoeling de Winter Games begin januari te houden. In verband met de coronamaatregelen is het verplaatst. In februari kunnen jongeren van 13 tot en met 27 jaar alsnog meedoen met Glowsports, Archery Tag en Escaperooms.

Winter Games

Tijdens de Winter Games kun je deelnemen aan allerlei activiteiten, zo is te lezen op Defryskemarren.nieuws.nl. De activiteiten zijn gratis en voornamelijk voor jongeren tussen de 13 tot en 27 jaar. Voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar zijn er aparte tijdstippen voor de activiteiten.

Glowsports

Glowsports houdt in dat je sport in het donker, met glow-in-the-dark-verlichting. Er zijn lichtgevende ballen, lichtgevende spelers en allerlei andere lichtgevende onderdelen aanwezig.

Archery Tag

Archery Tag is een vorm van boogschieten. Je gaat de strijd met elkaar aan en schiet op andere spelers met zachte pijlen.

Escape Games

Tijdens het spelen van de Escape Games voer je verschillende opdrachten uit, waarbij je elkaar codes en hints geeft. Met je team moet je ervoor zorgen dat de bom op tijd onschadelijk wordt gemaakt.

De Winter Games zijn georganiseerd door sportbedrijf de Fryske Marren, in samenwerking met VV Balk, VC Joure, Pegasus Lemmer, SC Joure Korfbal en GGD Fryslân.

Bron: DeFryskeMarren.nieuws.nl