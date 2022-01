Verdachte ernstige mishandeling agent Anjum blijft in de cel

Een 27-jarige man die wordt verdacht van zware mishandeling van een politieagent in Anjum blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris maandag bepaald. Hij moet op 12 januari op een snelrechtzitting verschijnen om zich te verantwoorden.

In de nacht van 30 op 31 december zorgde een groep van circa 150 mensen voor onrust in het Friese dorp. De verdachte zou de betrokken agent van korte afstand een stuk glas in het gezicht hebben gegooid. De politieman moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, waar meerdere breuken in zijn gezicht werden geconstateerd.

De Mobiele Eenheid moest tijdens de bewuste nacht meerdere charges uitvoeren. Ook in het Friese Ferwert was het onrustig.

In Anjum werd rond 00.30 uur een noodverordening afgekondigd. Desondanks bleef het onrustig en trad de ME opnieuw op. Er werd onder meer brand gesticht. De verdachte, afkomstig uit de gemeente Noardeast-Fryslân, zou het glas hebben gegooid nadat hij had geweigerd op bevel van de politie te vertrekken.