Drukte bij Dierenvoedselbank Friesland: behoefte aan donaties en vrijwilligers

De drukte bij Dierenvoedselbank Friesland is de afgelopen tijd fors toegenomen. Donaties en extra vrijwilligers zijn nodig om de organisatie in stand te kunnen houden, zo is te lezen op de website van Omrop Fryslan.

Uitbraak coronavirus

Dierenvoedselbank Friesland is er voor inwoners in Friesland die een laag inkomen hebben en huisdieren bezitten. Sinds de oprichting van de organisatie drie jaar geleden neemt de drukte alleen maar toe. Dit komt voornamelijk door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen verliezen door de coronamaatregelen hun baan of worden minder vaak ingeroosterd door hun werkgever. Hierdoor komen zij uiteindelijk bij Dierenvoedselbank Friesland terecht.

Stichting Dierenlot

De grootste donateur van Dierenvoedselbank Friesland is Stichting Dierenlot. Zij doneren allerlei spullen, zoals voer, medische artikelen en speeltjes.

Het doel van die organisatie is om het onnodig lijden van gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren te voorkomen. Om dat te bereiken probeert Stichting Dierenlot een netwerk te creëren. Zo werken zij samen met andere dierenwelzijnorganisaties en bieden zij ondersteuning aan kleine, lokale organisaties die financiële problemen hebben.

Daarnaast licht Stichting Dierenlot de overheid, politiek en publiek voor. Een vergroting van het bewustzijn van het lijden van dieren in Nederland, leidt ertoe dat men sneller geneigd is om actie te ondernemen, zo hopen ze. Zij proberen mensen bewust te maken door middel van tv- en radioreclames en de verspreiding van nieuwsbrieven. Verder organiseren ze regelmatig landelijke dagen voor voorlichting, scholing en het vergroten van hun netwerk.

Gelddonaties en vrijwilligers

Gelddonaties ontvangt Dierenvoedselbank Friesland niet. Vanwege de stijging van het aantal cliënten hopen zij deze wel te ontvangen. Op dit moment doneren mensen van de organisatie geld uit hun eigen portemonnee.

Verder heeft Dierenvoedselbank Friesland behoefte aan extra vrijwilligers om de drukte op te vangen, zodat meer cliënten geholpen worden.