47-jarige man opgepakt voor dood Lisette Elzinga uit Heerenveen

De politie heeft een 47-jarige man aangehouden in Heerenveen wegens betrokkenheid bij de dood van de 26-jarige Lisette Elzinga. Hij wordt ook verdacht van een zedendelict.

Het slachtoffer van het zedendelict is een andere vrouw. Op het moment van het voorval was de vrouw in dezelfde woning met Lisette Elzinga.

Op 14 oktober 2021 ging Elzinga met een vriendin op stap in Heerenveen. Samen gingen zij naar een café. Later op de avond schoven er drie mannen aan bij de vrouwen.

De volgende ochtend, op 15 oktober 2021, maakte iemand een melding over een woning in Heerenveen. Hier werd Elzinga in zorgwekkende toestand aangetroffen. De woning bleek van een van de mannen te zijn waar Elzinga en haar vriendin de avond ervoor mee op stap waren. Toen Elzinga werd gevonden, waren haar vriendin en twee andere mannen nog aanwezig.

Vanaf 15 oktober 2021 is Elzinga tien dagen in kunstmatige coma gehouden. Op 25 oktober 2021 overleed ze. Waar ze uiteindelijk precies aan is overleden is nog onbekend.

Stille tocht

Ruim duizend mensen uit Heerenveen hebben op 31 oktober 2021 meegelopen in een stille tocht voor Elzinga. De initiatiefnemers riepen op om er een tocht vol liefde, warmte en lichtjes van te maken. Vanwege het regenachtige weer vond de tocht plaats zonder lichtjes. Voordat de stille tocht begon, sprak Burgemeester Van der Zwan een boodschap uit namens de familie.