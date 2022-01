Petitie Milena ruim 40.000 keer ondertekend

De petitie voor Milena (14), bedoeld om te zorgen dat Milena en haar familie niet worden uitgezet, is op dit moment al meer dan 40.000 keer ondertekend. Dit houdt in dat de zaak wordt voorgelegd aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie).

Petitie

De petitie voor Milena is inmiddels 42.242 keer ondertekend. De hoop is dat de zaak van Milena behandeld wordt in de Tweede Kamer.

De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) liet Milena en haar familie een aantal weken geleden weten dat hun asielaanvraag is afgekeurd. De juriste van de familie, Eliza Tsjoepieva, heeft een voorlopige spoedvoorziening aangevraagd bij de rechtbank. Ondertussen is er een petitie gestart. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, worden Milena en haar familie voorlopig niet uitgezet door de IND.

Ondergedoken in Friesland

Vlak nadat Milena geboren werd, is het gezin vanuit Armenië naar Nederland gevlucht. Voor de vader van Milena is het onveilig in Armenië. Hij vreesde daar voor zijn leven. Toch is het gezin in 2018 voor de eerste keer Nederland uitgezet. De asielaanvraag voldeed op dat moment niet aan de voorwaarden.

Het gezin keerde terug naar Armenië. Vanwege de onveilige situatie is het gezin binnen een maand gevlucht naar Rusland. Ook hier werd het onveilig voor het gezin, dus keerden zij in 2019 terug naar Nederland. Op dit moment zit de familie in Friesland. Zij houden zich schuil op een zolder.