Handtekeningen voor bouw stadion Cambuur gezet

SC Cambuur kan gaan aftellen tot de verhuizing naar het nieuwe voetbalstadion in Leeuwarden. Vertegenwoordigers van de club, de gemeente, de projectontwikkelaar en het regionaal opleidingscentrum Friese Poort hebben dinsdag de contracten voor de bouw ondertekend. Bovendien zijn alle documenten voor de omgevingsvergunning ingediend.

Cambuur sprak op zijn site van een mijlpaal. “Dit is wederom goed nieuws en een belangrijke volgende stap in het proces. We zijn aan het aftellen en kunnen niet wachten om straks met ROC Friese Poort het nieuwe Cambuur Stadion te betrekken. Op naar een Gouden Toekomst”, aldus algemeen directeur Ard de Graaf. De onderwijsinstelling zal 7500 vierkante meter huren voor haar leerlingen.

Cambuur hoopt de nieuwe accommodatie, waar plaats zal zijn voor 15.000 toeschouwers, in september volgend jaar in gebruik te kunnen nemen.