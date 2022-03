Oekraïense vluchtelingen via Utrecht in Friesland geplaatst

Ruim tachtig Oekraïense vluchtelingen zijn via Utrecht in Friesland geplaatst. Dat is niet omdat er in de provincie Utrecht geen plek meer is, maar omdat de veiligheidsregio’s hebben afgesproken om bij grote groepen landelijk te spreiden. Het ging hier om een bus met mensen.

De hotels en enkele andere opvanglocaties in de Domstad zitten vol. Bij gastgezinnen is nog wel plek. Elders in de regio kunnen Oekraïners op korte termijn nog terecht.

In totaal zijn nu 970 mensen in de Jaarbeurs geregistreerd en opgevangen. 490 mensen kregen onderdak in Utrecht en 347 in de regio. Ongeveer vijftig mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in de Jaarbeurs geslapen. “Een deel daarvan is nog niet geregistreerd en nog niet opgenomen in het totale aantal”, zegt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht vrijdag.