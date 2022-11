Boeren met trekkers demonstreren in Friese Drachten

Enkele tientallen boeren demonstreren donderdagavond in het Friese Drachten, zo bevestigt de gemeente na berichtgeving van de Leeuwarder Courant. Op beelden op sociale media is te zien hoe trekkers door de plaats rijden. Sommigen zijn voorzien van een omgekeerde Nederlandse vlag.

Een woordvoerder van de gemeente legt uit dat er goed overleg is met de boeren. “Op dit moment is alles onder controle.”

De groep boeren zou zich zorgen maken over de handhaving rondom de PAS-melders. Dat zijn boeren die onder het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig hadden voor als ze bijvoorbeeld wilden uitbreiden met een nieuwe stal. De Raad van State verwees deze werkwijze in 2019 naar de prullenbak, er wordt nu nog gewerkt aan legalisering van deze groep. Echter schreef RTV Oost woensdag dat in Overijssel hoge dwangsommen dreigen voor meerdere PAS-melders in de provincie.