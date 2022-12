De mooiste winter activiteiten in Friesland

De winter is in volle gang en de feestdagen staan om de hoek. Er wordt volop gewinkeld voor cadeaus, feestelijke maaltijden voor kerst voorbereid en vuurwerk aangeschaft. Iedereen geniet van vol op van de gezelligste tijd van het jaar. Maar tussen al de drukte door moet er ook worden ontspannen. Dus kleed je warm aan en ga er op uit!

Kunst in de kou

In Leeuwarden is er veel te beleven, maar zeker voor kunstliefhebbers is het een ideale stad om te bezoeken. Er is namelijk reuze veel Street art te vinden. Van graffiti tot stickers, er is genoeg te zien. Kijk dus veel om je heen en hou je ogen open en vind de prachtigste kunstwerken. Om je een beetje op weg te helpen, kan je een street art map kopen. Zo weet je precies waar de kunstwerken zijn. Natuurlijk kan je ook met een gids mee die je verhalen vertelt en meeneemt door een Leeuwarden met kleur en creativiteit. In de avond kan je ook nog genoeg kunst vinden. Volg bijvoorbeeld een het blauwe lantaarnlicht. Die nemen je mee langs de mooiste projecties en vertellen verhalen met beeld. Zo krijgen jouw donkere winterdagen weer wat licht.

Vogels spotten vanaf de boot

Ben je een echte natuur liefhebber? Ga dan mee met de vaarexcursie en bewonder de winter vanaf het water. Trek je warmste jas aan en neem je verrekijker mee en bewonder de prachtigste natuur in het Nationaal Park De Alde Feanen. Varend door de rietvelden en moerasbossen spot je de mooiste watervogels en roofvogels. De gids aan boord vertelt je graag over het bijzondere ontstaan van het park. Word het te koud buiten voor je? Zit dan lekker warm beneden. Warm je handen aan een kop thee terwijl je de vogels vanuit de kajuit spot. Op deze manier kun je blijven genieten van de prachtige flora en fauna die Friesland biedt.

Uitwaaien op het Harlingens strand

Nu het nog te koud is voor het wadlopen zijn er nog genoeg andere dingen te doen. Ga bijvoorbeeld de pier op bij Harlingen om lekker uit te waaien. Spot de potvis die in het water ligt. Door het water dat de walvisfontijn omhoog spuit, lijkt de potvis net echt. Geniet van het geluid van de golven die tegen de pier aanslaan en zie de vissersschepen uit de haven vertrekken. Ideaal om even helemaal tot rust te komen in deze o zo drukke maand.

Hotel Bon Aparte

Natuurlijk zijn er ook buiten Friesland veel mooie plaatsen te bezoeken. Denk naast Leeuwarden ook eens aan de achterhoek bijvoorbeeld. Ga gezellig op pad in het prachtige Overijssel, waar je de meeste prachtige kastelen en landgoederen kunt bewonderen. In deze provincie kun je bijvoorbeeld ook heerlijk overnachten in het hotel Bon Aparte dat aan een mooie bosrand is gelegen. Geniet van het lekkere eten dat gemaakt is van producten uit de streek en sta de volgende dag op met een lekker ontbijt, klaar om weer de bossen in te gaan.