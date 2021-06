De Delta-variant van het coronavirus is in Noord- en Oost-Gelderland inmiddels veertien keer gevonden. De besmette personen komen uit de regio van de Veluwe tot aan de Achterhoek.

Tot nu toe was de variant in deze regio nog niet aangetroffen, zo is te lezen een bericht van De Stentor. Helaas is nu echter ook in Oost-Nederland voorzichtigheid geboden.

Oorzaak Delta-besmettingen

Vier mensen namen de variant mee uit Spanje, waar ze op vakantie waren geweest. Van de rest van de Gelderse besmettingen is onbekend hoe ze zijn opgelopen.

Delta-besmettingen buiten Gelderland

De Delta-variant is al dominant in het Verenigd Koninkrijk. Ook in Portugal hebben ze last van oplopende besmettingscijfers. In Nederland werd de zeer besmettelijke variant eerder deze maand al vastgesteld in Flevoland en regio IJsselland.

Bestrijding Delta-variant

De Delta-variant wordt gezien als besmettelijker dan andere varianten. In Portugal hebben ze nu gekozen voor een gedeeltelijke lockdown.

Het is lastig goed in de gaten te houden hoe hard het gaat in Nederland, omdat testen op varianten veel tijd kost. Op het moment dat de cijfers bekend worden, zijn die mogelijk al achterhaald.

Wel scheelt het dat veel mensen inmiddels gevaccineerd zijn. Dat maakt de groep waarin Delta zich kan verspreiden een stuk kleiner.

Deze week beslist het kabinet of jongeren vanaf 12 jaar ook gevaccineerd mogen worden. Zij wachtte het advies van de Gezondheidsraad nog af. Inmiddels is bekend dat de Gezondheidsraad adviseert alle kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren. Het is zeer waarschijnlijk dat demissionair minister Hugo de Jonge meegaat in dat advies. De groep ongevaccineerden zou dan nog kleiner worden.

Op dit moment zijn er nog ongeveer vijf miljoen mensen in Nederland niet gevaccineerd.