WK BMX gaat door op Papendal, maar zonder amateurs

Het WK BMX gaat komende maand door op Papendal.

Het WK stond eerder in Arnhem gepland voor 14 tot en met 22 augustus. Door de aangescherpte coronamaatregelen in Nederland zijn de data aangepast en zijn de wedstrijden voor de amateurs (challenge rijders) geschrapt. De elite rijders en de junioren zullen in het weekeinde van 20, 21 en 22 augustus in actie komen.

Volgens de organisatie van het toernooi is het in de huidige situatie onverantwoord om de wedstrijden voor de challenge rijders te laten plaatsvinden.

“Dit omdat kinderen en jeugd niet of nauwelijks gevaccineerd zijn, de reisbewegingen over de wereld te groot zullen zijn, en het niet kunnen verplichten om te testen bij minderjarigen.

Daarnaast is het creëren van een zogenaamde ‘bubbel’ voor deze leeftijdsgroep lastig te coördineren en te controleren”, aldus de Nederlandse organisatie, die nauw overleg heeft gevoerd met de internationale wielerunie UCI en haar medische staf.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus zullen de trainingen van de elite rijders en de junioren op Papendal worden afgewerkt. Publiek is tijdens deze dagen niet toegestaan.

Op zondag 22 augustus vinden de wedstrijden en finales plaats. Publiek is hier wel toegestaan onder een aantal voorwaarden, zoals testen voor toegang en vastgestelde zitplaatsen.

Gedurende het evenement zullen alle rijders, officials en vertegenwoordigers van de media en organisatie meerdere malen getest worden. Daarnaast komen er aparte zones op het terrein om de sporters te scheiden van het publiek.