Eis: 7 jaar cel en tbs voor fatale aanrijding Wijchen

Tegen pakketbezorger Tarik O. is een celstraf geëist van zeven jaar en tbs met dwangverpleging. O. reed november vorig jaar in een woonwijk in Wijchen een 42-jarige man dood die hem op zijn rijgedrag aansprak.

De twee hadden een heftige woordenwisseling gehad over de rijstijl van O. Volgens het latere slachtoffer had de 19-jarige O. uit Woerden veel te hard gereden in de woonwijk en hij sprak hem daarop aan.

Volgens O. was hij een “kut-Marokkaan” en “kanker-Marokkaan” genoemd. Hij kreeg een duw van het slachtoffer en stapte daarop in het busje. Hij gaf gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en vervolgens onder de bestelbus. O. zou daarna tot twee keer toe nogmaals over het slachtoffer heen zijn gereden.

De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote. De officier van justitie sprak van een “schokkende nachtmerrie”. Het slachtoffer, een grote stevige vader van twee kinderen, was bijna onherkenbaar nadat hij was overreden.

O. ging er na de aanrijding vandoor. Toen de politie hem tot stoppen maande, vluchtte hij te voet verder maar kon snel aangehouden worden. “Ik was in shock, ik had geen idee wat me was overkomen”, zei hij in de rechtbank in Utrecht.

Eerder wilde hij niet verklaren, maar maandag besloot hij openheid van zaken te geven. “Ik was boos en bang. Ik had dit zeker kunnen voorkomen”, vertelde hij de rechter. “Ik had meneer moeten negeren, of eerst achteruit moeten rijden.”

De officier noemt “de prullenbak” de enige juiste plek voor de verklaringen van O. “Hij heeft eerst gezwegen, daarna gezegd dat hij de fatale dag helemaal niet in Wijchen was en vervolgens zei hij dat hij zelf slachtoffer was.”

Deskundigen noemen O. sterk verminderd toerekeningsvatbaar en zien een grote kans op herhaling. Daarom adviseerden zij tbs met dwang. O. heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al een strafblad met meerdere zware delicten. Deskundigen menen dat hij als volwassene berecht kan worden. “Tarik beseft niet hoe groot het probleem is”, zei de psychiater op zitting.

Het voorval op 24 november vorig jaar leidde tot een golf van afschuw en verontwaardiging, in Wijchen en ver daarbuiten. In Wijchen liepen tientallen mensen mee met een stille tocht en werd bij een inzamelingsactie voor de nabestaanden ruim 50.000 euro opgehaald.