Bezorger die man in Wijchen doodreed krijgt 7 jaar cel en tbs

De 19-jarige pakketbezorger Tarik O. is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging. O. reed november vorig jaar in een woonwijk in het Gelderse Wijchen een 42-jarige man dood die hem op zijn rijgedrag aansprak.

“U heeft uw auto als wapen gebruikt”, aldus de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank in Utrecht is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.

De twee hadden een heftige woordenwisseling gehad over de rijstijl van O. De pakketbezorger zou veel te hard hebben gereden in de woonwijk. Volgens O. werd hij uitgescholden en kreeg hij een duw van het slachtoffer.

O. stapte in zijn busje en gaf vervolgens gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en daarna onder de bestelbus.

O. zou tot twee keer toe over het slachtoffer heen zijn gereden. De rechtbank noemde het “onbegrijpelijk dat een woordenwisseling kan leiden tot deze ontstellende handelingen”.

De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote. De verdachte ging er na de aanrijding vandoor maar kon kort daarna worden aangehouden.

Op basis van deskundigen noemt de rechtbank O. sterk verminderd toerekeningsvatbaar en is de kans op herhaling groot. O. heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al een strafblad met meerdere zware delicten.

O. is veroordeeld voor doodslag en voor het wegrijden daarna. “De rechtbank is van oordeel dat u daadwerkelijk de bedoeling had het slachtoffer van het leven te beroven. U heeft immers vanuit stilstand vol gas gegeven, terwijl het slachtoffer op een meter afstand voor uw auto stond”, hoorde de zwijgende O. de rechter oordelen.

“U heeft op geen enkel moment geremd of gas geminderd terwijl slachtoffer op uw motorkap lag. Daarna bent u nogmaals twee keer over het slachtoffer heen gereden.”

De rechtbank spreekt van een afschuwelijke en schokkende gebeurtenis. “Een dergelijk feit leidt ertoe dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer”.