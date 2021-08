Brand in Bredestraat in Nijmegen

Door een brand is in delen van Nijmegen veel rook te zien. De brand is uitgebroken in het Nijmeegse Hees, maar volgens berichten is zelfs in het centrum van Nijmegen een brandlucht te ruiken.

De brand is op dinsdag 17 augustus om ongeveer 13.45 uur uitgebroken aan de Bredestraat in Nijmegen, volgens P2000-berichten. De woningbrand is ontstaan in de keuken van een woonboerderij. Niet lang na het uitbreken werd de brand opgeschaald naar ‘middelbrand’.

De brandweer rukte uit met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Ook werd er een ambulance naar het incident gestuurd. Twee mensen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken in verband met ingeademde rook.