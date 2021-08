Museum Kröller-Müller stelt oorlogskelder open als monument

Museum Kröller-Müller in Otterlo stelt tijdelijk de kelder open waar in de Tweede Wereldoorlog de kunstcollectie van verzamelaarster Helene Kröller-Müller (1869-1939) lag opgeslagen. Bezoekers van het museum kunnen ter plekke een routebeschrijving krijgen en dan op zoek gaan naar de nog altijd in een zandduin op de Hoge Veluwe verborgen liggende kelder, circa tien minuten lopen verderop.

In de kelder is niet zo heel veel te zien. “Het is meer een monument dat je bezoekt”, aldus een woordvoerster van het museum. De openstelling heeft plaats tegen de achtergrond van de herdenking van de operatie Market Garden, het geallieerde offensief tegen nazi-Duitsland in september 1944.

Met de bouw van de kelder was in 1939 begonnen. Vanaf 22 juli 1940 werd de hele collectie er ondergebracht. De kunstwerken werden op volgorde van kostbaarheid verpakt en in kleine groepen verplaatst. Binnen een week waren alle werken in veiligheid, waarop het museum zijn deuren sloot. In 1945 ging het weer open en hielpen de Canadese bevrijders bij de herinrichting.

Toegang tot de kelder is alleen mogelijk in combinatie met een vooraf online gereserveerd ticket voor het museum. De kelder is open van 8 tot en met 29 september, van maandag tot en met zondag tussen 11.00 tot 15.00 uur.