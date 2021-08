Expo van Panamarenko op Hoge Veluwe

Museum Kröller-Müller in Otterlo opent medio oktober een tentoonstelling van werk van de belangrijke Belgische kunstenaar Panamarenko, Reise in den Sternen.

Panamarenko (Antwerpen 1940 – Brakel 2019) stelde veel kunstwerken samen die met vliegtuigen te maken hebben. “Decennialang deed hij onderzoek naar beweging, vliegen en zwaartekracht, met vaak onconventionele en fantasievolle objecten tot resultaat”, zegt het museum op de Hoge Veluwe.

Het middelpunt van de tentoonstelling is Vliegtuig Continental uit 1974, met een spanwijdte van 18 meter. Er zijn ook drie andere “vliegapparaten” van Panamarenko te zien. Ook zijn er ontwerpen voor vliegtuigen met insectenvleugels en schetsen voor een enorme zeppelin die hij in 1971 echt heeft gemaakt. Daarnaast zijn er schetsbladen te zien van een raketrugzak om mee door het heelal te vliegen (en de “Reise in den Sternen” mee te maken) en ontwerpen voor op mankracht werkende vliegtuigmotoren.