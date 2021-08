Burgemeester verbiedt samenscholingen bij Harskamp

In de omgeving van de militaire kazerne in Harskamp, waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen, mogen geen samenscholingen meer plaatsvinden en zijn alleen demonstraties die netjes verlopen toegestaan. Dat heeft burgemeester René Verhulst van Ede woensdagavond bekendgemaakt.

De maatregelen zijn bedoeld om ongeregeldheden als dinsdagavond te voorkomen. Toen greep de politie in bij een protest bij de legerplaats waarbij autobanden in brand werden gestoken en leuzen werden geroepen als “eigen volk eerst” en “Harskamp is van ons”. In de omgeving van de noodopvang is het nu ook verboden om alcoholhoudende drank in bezit te hebben. Alcohol heeft de ongeregeldheden dinsdagavond volgens de burgemeester in de hand gewerkt.

“We begrijpen dat mensen zich zorgen maken en vragen hebben. Maar die uit je niet door te rellen voor de poorten van de noodopvang. We zijn in gesprek met onder andere de dorpsraad en informeren inwoners zo goed mogelijk, maar sommige vragen kunnen we nu echt nog niet beantwoorden”, aldus Verhulst. De burgemeester nam de maatregelen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.