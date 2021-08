Noodbevel rond legerplaats Harskamp geldt tot zondag

Het noodbevel en het alcoholverbod dat burgemeester René Verhulst van Ede woensdag heeft ingesteld blijft tot zondagmorgen gelden. De maatregelen gelden voor een gebied rondom legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp. Donderdagochtend is de looptijd verlengd, zodat het de komende dagen rustig blijft in de buurt van de kazerne. Daar worden tijdelijk achthonderd Afghaanse evacués opgevangen.

Een groep jongeren betoogde dinsdagavond voor de poorten van de legerplaats tegen de komst van de Afghanen. Ze scandeerden daarbij racistische leuzen en verwezen naar vernietigingskamp Auschwitz, tot grote boosheid en teleurstelling van het gemeentebestuur. Daarop verbood Verhulst woensdag alle samenscholingen op en bij de Otterloseweg in het kleine dorp op de Veluwe. Demonstreren mag alleen als dat “ordelijk en netjes” verloopt. Het mag niet voor de poorten van het militaire terrein.

De gemeente Ede vreest voor een herhaling van de “ernstige ongeregeldheden”. Woensdagavond bleef het rustig. De politie rijdt extra surveillancerondes. Ze heeft zo nodig mankracht achter de hand om in te grijpen. Burgemeester Verhulst is in gesprek met de dorpsraad van Harskamp.