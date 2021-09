Arnhem-veteranen maken film voor vrienden in Nederland

Acht zeer hoogbejaarde Britse veteranen van de Slag om Arnhem in september 1944 hebben meegewerkt aan een film “voor al onze Nederlandse vrienden”. De oud-militairen betreuren het zeer dat ze al voor de tweede keer niet naar de Airborne-herdenkingen in Nederland kunnen komen door de coronacrisis. De film is sinds woensdag te zien op de site van de stichting Airborne Herdenkingen.

De Britse veteranen worden al jaren gebracht en rondgereden door de Taxi Charity for Military Veterans, een Britse liefdadigheidsorganisatie die veteranen vervoert in originele Britse taxi’s. Twee leden van die organisatie hebben de film gemaakt, nadat zij hoorden hoe zwaar het de zeer oude mannen viel dat ze opnieuw hun gevallen kameraden niet kunnen herdenken in de regio Arnhem. De film is opgenomen bij de oud-strijders thuis.

De Slag om Arnhem maakte deel uit van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De geallieerden wilden de brug over de Rijn heroveren op de Duitse bezetters, maar dat mislukte. Daardoor duurde de Tweede Wereldoorlog voor Nederland boven de grote rivieren nog tot mei 1945. Arnhem bleef verwoest achter.

De vele herdenkingen en bijeenkomsten rond 17 september zijn grotendeels opnieuw in besloten kring en alleen toegankelijk op uitnodiging. Voor de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede zijn 15.000 kaarten te koop. De hei is alleen te voet of per fiets bereikbaar. De Airborne Wandeltocht, de grootste eendaagse wandeltocht ter wereld, gaat niet door. Veel programmaonderdelen zijn rechtstreeks te zien op TV Gelderland, RTV Arnhem en via een livestream op de website van de organisatie.