Zondag fiets- en stickeractie bij Het Loo om sluiting kroondomein

Ook dit jaar is er weer protest tegen de sluiting van een groot deel van Kroondomein Het Loo, laat organisatie De Faunabescherming vrijdag weten. Mogelijk voor het laatst, omdat demissionair Carola Schouten van Landbouw woensdag bepaalde dat de koning het gebied vanaf volgend jaar open moet houden als hij recht wil blijven houden op subsidie voor het onderhoud van het Veluwse natuurgebied.

Ondanks dat signaal liet de koning donderdag weten het gebied dit jaar nog gewoon te sluiten van 15 september tot 25 december.

Met enkele tientallen mensen gaan De Faunabescherming en een werkgroep van de Partij voor de Dieren zondag hiertegen protesteren. Ze doen dat vanaf 11.00 uur met een fietstocht door het gebied en met het plakken van zo’n tweehonderd stickers. “Met de tekst: Wat ons betreft het hele jaar GEOPEND! En die plakken we dan over de officiĆ«le bordjes in het bos”, zegt organisator Harry Voss van de Faunabescherming, die al 35 jaar op deze manier actie voert.

Critici van de jaarlijkse sluiting zeggen dat de koning in de najaarsmaanden op het kroondomein met gasten jaagt, iets waar zij tegen zijn. Ook zijn ze tegen de vijfjaarlijkse subsidie van 4,7 miljoen euro voor de koning. Er loopt een procedure waarin De Faunabescherming de in hun ogen onterecht verleende miljoenensubsidie terugvordert.

Volgens de beheerder wordt de tijd gebruikt voor onderhoud van flora en fauna. Of de koning het gebied volgend jaar in de najaarsmaanden openhoudt of sluit, wordt naar verwachting nog dit jaar bekend. Uiterlijk 31 december moet een nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden.