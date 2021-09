Man aangehouden na steekincident asielzoekerscentrum Winterswijk

De politie heeft een 36-jarige man aangehouden uit Winterswijk (Gelderland), die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een steekincident vrijdag bij een asielzoekerscentrum in Winterswijk. Bij het incident is een 32-jarige man uit dezelfde plaats “ernstig gewond geraakt”.

De 32-jarige man ligt “in slechte toestand” in het ziekenhuis, aldus de politie. De verdachte is volgens de politie meteen na het incident aangehouden. Wat er precies is gebeurd, kan nog niet worden gezegd. “De toedracht onderzoeken we nog”, aldus een woordvoerder.