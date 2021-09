Sobere herdenking luchtlandingen op Ginkelse Heide

De luchtlandingen rond de Slag om Arnhem zijn zaterdag herdacht op de Ginkelse Heide bij Ede. Parachutisten sprongen, 77 jaar na dato, uit (veelal) historische vliegtuigen. De sprongen waren goed te zien, want het was helder en zonnig weer.

De luchtlandingen waren in 1944 onderdeel van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. Veel parachutisten en vliegtuigen met materieel landden toen, met de bedoeling de Rijnbrug in Arnhem te veroveren op de Duitse bezetters. De operatie mislukte, waardoor de bevrijding van een groot deel van Nederland nog tot mei 1945 duurde.

De herdenkingsdienst trekt meestal tienduizenden belangstellenden, maar dat was ook dit jaar in die omvang niet mogelijk in verband met de coronamaatregelen. Vorig jaar was er helemaal geen publiek welkom. Er waren nu maximaal 15.000 bezoekers welkom in het gebied. Mensen die de parachutisten wilden zien, moesten vooraf een gratis ticket bestellen. Ook was de hei alleen per fiets of te voet bereikbaar om een verkeerschaos te voorkomen.

De 11 Luchtmobiele Brigade, gespecialiseerd in snelle inzetten vanuit de lucht, had de luchtlandingen georganiseerd. Enkele honderden parachutisten sprongen tijdens een zogenoemde massdrop. Er waren veel toespraken, er was (doedelzak)muziek, het Wilhelmus klonk en The Last Post werd geblazen. Ook is een minuut stilte gehouden en zijn kransen gelegd. Verder was er een Airborne-markt en waren er oude militaire voertuigen te zien. Rond 12.15 uur was het officiële gedeelte voorbij.

René Verhulst, burgemeester van Ede, noemde het van groot belang dat de slag van destijds nu, 77 jaar later, nog steeds wordt herdacht. “De verhalen moeten we behouden. Laten we ze ook gebruiken tegen onderdrukking en tegen onrechtvaardigheid.” Hij blikte na afloop tevreden terug op de luchtlandingen en de herdenking.

De veteranen, die voor zover de gezondheid dat toelaat, altijd te gast zijn bij de herdenkingen, waren er ook dit jaar door corona niet bij. Deze moedige, dappere en inspirerende mensen worden bij de herdenking ernstig gemist, stelden de sprekers.