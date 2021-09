Verdachte gearresteerd in trein Apeldoorn om bommelding

Een arrestatieteam van de politie heeft in een trein bij station Apeldoorn zondag een verdachte aangehouden die een bommelding had gedaan. De politie heeft de stilstaande trein doorzocht met honden, maar dat heeft niets opgeleverd. De passagiers die nog in de trein zaten, zijn met de bus vervoerd en opgevangen.

Vanwege de verdachte situatie werd de trein naar een rangeerterrein gebracht voor politieonderzoek en werd het station ontruimd. Het station is nog niet vrijgegeven en van en naar het station rijden nog steeds geen treinen. Een woordvoerder van NS verwacht wel dat het treinverkeer snel weer zal worden opgestart.

Op Twitter werd gereageerd dat reizigers in de stilstaande trein geen enkele uitleg kregen over wat er aan de hand was. Volgens de politie was dat nodig, omdat dat “voorkwam dat ook de verdachte tijdens de actie werd ge├»nformeerd”.