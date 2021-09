Tientallen demonstreren tegen sluiting Kroondomein Het Loo

Tientallen demonstranten zijn zondagmiddag het afgesloten Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn ingegaan. Ze ageerden tegen de afsluiting van het gebied per 15 september door de koning. “Dit is geen eigendom van de Kroon, dit is uw eigendom”, zei Floris Müller, voorzitter van vereniging Republiek. Op twee plekken in het bos wachtten bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van het Kroondomein de demonstranten op.

Tussen 15 september en 15 december is het gebied verboden toegang. “Dat terwijl de koning de afgelopen jaren 4,7 miljoen euro openstellingssubsidie heeft gekregen”, zei Müller. Onderdeel van die subsidie is dat het bos publiekelijk toegankelijk blijft. Hij meent dat de koning door het gebied nu op slot te gooien de randen van de wet opzoekt.

Sinds 15 september is een deel van het Kroondomein zoals gewoonlijk weer voor enige maanden dicht voor het publiek. Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten besloot echter onlangs dat de koning het natuurgebied vanaf volgend jaar alle maanden open moet houden, wil hij recht blijven houden op de subsidie.

Op twee plekken in het bos wachtten bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van het Kroondomein de demonstranten op. “Jullie hebben jullie punt gemaakt, maar verlaat nu het gebied”, waarschuwde een van de boa’s. De demonstranten, met Müller en Harry Voss van De Faunabescherming voorop, liepen toch door. Ondanks de waarschuwing werden geen boetes uitgedeeld. De groep had al aangekondigd op het terrein te willen gaan picknicken. De gemeente stelde eerder dat het houden van een picknick op het landgoed geen probleem is, “zolang deelnemers zich aan de regels op het terrein van het Kroondomein houden”.

Harry Voss voert al 35 jaar actie tegen de sluiting van het natuurgebied en de jacht die er in het najaar plaats heeft. Hij weet dat er jaarlijks gejaagd wordt. “Het is tijd het natuurgebied open te stellen”, zei hij. De gemoedelijke wandeling, waar grappend het verboden gebied tot republiek werd verklaard, werd kort opgesierd toen verderop wilde zwijnen te zien waren.