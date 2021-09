Onderzoek OVV naar gevaren uitstoot ook in Nijmegen en Dordrecht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) breidt het lopende onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen uit naar Nijmegen en Dordrecht. In april begon de OVV een onderzoek naar aanleiding van de impact die Tata Steel in IJmuiden zou hebben op omwonenden.

De OVV onderzoekt onder meer in hoeverre er rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot.

In de regio’s die de OVV nu in het onderzoek betrekt maken bewoners zich zorgen over de uitstoot van Asfalt Productie Nijmegen en Chemours (en voorheen DuPunt de Nemours) in Dordrecht.

Onderzoek van het RIVM heeft eerder uitgewezen uit dat in de regio IJmond, waar Tata Steel is gevestigd, beduidend meer specifieke gezondheidsklachten voorkomen dan elders in het land. Het gaat daarbij om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes vaker voor.

Honderden omwonenden hebben eerder dit jaar aangifte gedaan tegen Tata Steel, wegens het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.