Schouten houdt export Dolfinarium-dieren naar China niet tegen

Demissionair landbouwminister Carola Schouten ziet geen reden of mogelijkheid om te verhinderen dat twaalf dieren uit het Dolfinarium in Harderwijk worden overgebracht naar een pretpark in China. Dat laat de bewindsvrouw, tevens verantwoordelijk voor dierenwelzijn, weten in antwoord op Kamervragen over de kwestie.

“Dierenwelzijn staat bij mij voorop”, benadrukt Schouten wel. “De dieren kunnen pas vertrekken als het zeker is dat de Chinese dierentuin aan de Nederlandse normen voor dierenwelzijn voldoet.” Het is aan het Dolfinarium om zich daarvan te verzekeren voordat de beesten op transport gaan. “Ik zal erop toezien dat het Dolfinarium zich hieraan houdt.”

Schouten acht het waarschijnlijk dat de dieren, acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen, ook in China mee zullen gaan doen aan voorstellingen. “Ik vind het belangrijk dat dierpresentaties een duidelijk educatief doel dienen”, schrijft zij. Maar zij erkent ook dat zij niet de bevoegdheid heeft om daar in China op toe te zien.