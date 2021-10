Twee doden lagen al langere tijd in woning in Nijmegen

De twee doden die zaterdag werden gevonden in een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen, lagen daar waarschijnlijk al langere tijd. Dat zegt de politie. “We vermoeden dat ze daar langer dan weken lagen, dat gaat richting maanden. Hoe lang exact is nog niet te zeggen, maar wel een periode.”

De politie doet sinds het begin van de middag onderzoek in en rondom het huis. Ze was daar heen gegaan na een melding van een buurtbewoner die een vreemde lucht rook. In het huis troffen agenten twee doden aan. Wie zij zijn, is nog onduidelijk. “Omdat de lichamen er al langere tijd lagen, maakt dat het complexer om onderzoek te doen en hen te identificeren.” De woordvoerder verwacht dat de identificatie nog een aantal dagen zal duren.

Het is verder ook nog onduidelijk hoe de personen om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf.

Volgens regionale media zouden de overleden mensen een moeder en haar dochter zijn, zo zeggen buurtbewoners tegen de Gelderlander en Omroep Gelderland. Tegen de omroep zeggen omwonenden dat de moeder rond de 60 jaar en de dochter tussen de 35 en 40 jaar zou zijn.