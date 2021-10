Nijmeegse burgemeester heel boos over spandoek in Goffertstadion

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is heel boos over een groot spandoek waarop de kreet Pure Haat was geschreven. NEC-supporters rolden het doek zondag in het Goffertstadion uit aan het begin van de wedstrijd tegen Vitesse. Op het spandoek was ook een figuurtje te zien dat schoot op een Vitessepoppetje. Bruls zegt dat hij nog wel iets te bespreken heeft met NEC.

Bij Omroep Gelderland zei de Nijmeegse burgemeester dat er tijdens de derby twee suppoosten van NEC gewond zijn geraakt door een explosief. Een van de twee is naar het ziekenhuis gebracht. Bruls wil weten hoe er een explosief in het stadion terecht kon komen.

De politie verwacht de komende dagen nog een flink aantal NEC-supporters op te pakken. Na de wedstrijd braken rellen uit, waarbij de NEC-aanhangers de politie bekogelden met stokken en stenen. Er zijn zondag al ruim twintig mensen gearresteerd. Maandag bekijkt de politie de vele camerabeelden en zullen meer aanhoudingen volgen, aldus een woordvoerder.

Het onderzoek naar de 18-jarige jongen die zondagmorgen vroeg zwaargewond bij een tankstation in Arnhem-Zuid werd gevonden is in volle gang, zegt de politiewoordvoerder. Er gaan geruchten dat de jongen slachtoffer is geworden van een afgesproken vechtpartij tussen hooligans van Vitesse en NEC, maar de politie kan daar nog niks over zeggen.